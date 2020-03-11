Москва, , 20:09 — REGNUM Пассажиров трёх авиарейсов из Вероны в Москву просят немедленно обратиться в скорую помощь. Сообщение от 11 марта опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по коронавирусу.

Речь идёт о пассажирах рейсах S7 3584 Верона — Москва (29 февраля), «Уральские авиалинии» Верона — Москва 3510 (29 февраля) и S7 3588 Верона — Москва (1 марта).

Всех, кто летел данными рейсами, просят немедленно позвонить по телефону скорой помощи и не выходить на улицу.

«К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра», — сказано в информации.