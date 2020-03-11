Астрахань, , 20:08 — REGNUM Кассационный суд удовлетворил жалобу защиты астраханского психиатра Александра Шишлова и постановил освободить его, сообщил «Астраханский листок» со ссылкой на собственный источник.

Шишлова осудили за халатность из-за пациента, которого он рекомендовал перевести из психиатрического стационара на амбулаторное лечение. Пациент после выхода из спецучреждения лечение не продолжал, а затем у него случился рецидив, во время которого он убил свою сестру и её маленькую дочь и был убит при задержании.

Шишлова приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и на два года лишили права заниматься врачебной деятельностью, однако его дело стало резонансным, и за медика вступились коллеги. В защиту Шишлова организовывали митинги численностью около 200 человек, за него вступились депутаты Госдумы, бывший астраханский министр и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

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