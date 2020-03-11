Оттава, , 19:55 — REGNUM Больше ста человек инфицированы вирусом COVID-19 в Канаде, передаёт 11 марта CBC.

Больше всего заражённых уханьским вирусом зарегистрировано в провинции Онтарио (42 человек), на втором месте — Британская Колумбия (39), на третьем — Альберта (14), на четвёртом — Квебек, где COVID-19 диагностирован у семи человек.

Отмечается, что в основном вирусом заражены люди, побывавшие в Китае, Иране и в Египте.

Напомним, в Канаде от заболевания, вызванного уханьским вирусом, скончался один человек, девять человек выздоровели.

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