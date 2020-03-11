Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Капитолий могут закрыть для посетителей в США. Об этом 11 марта сообщил журналистам лидер фракции большинства в палате представителей демократ Стени Хойер.

Как пояснил Хойер, вопрос о возможности закрытия Капитолия для посетителей пока не обсуждался. Вместе с тем Хойер не исключает, что в какой-то момент посещение Капитолия будет ограничено.

В Капитолии и окружающих его зданиях постоянно идёт работа Конгресса США. Здесь заседают обе палаты Конгресса.

Здание Капитолия ежедневно открыто для посетителей, вход в него не ограничен, в отличие от Белого дома, куда надо предварительно в порядке очереди записаться на экскурсию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рассмотрении в США возможности временно продлить крайний срок уплаты налогов в рамках программы смягчения последствий распространения коронавируса.

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