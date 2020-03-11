Тегеран, , 19:30 — REGNUM Двое министров в Иране заражены вирусом COVID-19, сообщает 11 марта Fars.

Уточняется, что уханьским вирусом заразились министр культуры Али Асгаре Мунесане и министр торговли Резе Рахмани.

Кроме того, коронавирус диагностирован у первого вице-президента страны Эсхака Джахангири.

Напомним, Иран является третьей страной по числу инфицированных уханьским вирусом: здесь COVID-19 выявлен у девяти тысяч человек. Умерли от вируса 354 человека, поправились — 2959.

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