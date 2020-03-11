Мадрид, , 19:18 — REGNUM Вирус COVID-19 выявлен у Аны Марии Пастор Хулиан, которая три года возглавляла нижнюю палату испанского парламента. Соответствующее заявление она опубликовала 11 марта в Twitter.

Политик отметила, что во время болезни будет находиться в своём доме. Своё самочувствие она оценила как хорошее, уточнив, что заболевание протекает без повышенной температуры.

Напомним, в Испании зарегистрировано 2182 случаев заражения уханьским вирусом: 49 человек умерли, 101 излечился.

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