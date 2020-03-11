Стокгольм, 11 марта 2020, 19:07 — REGNUM Первый смертельный случай из-за вируса COVID-19 зарегистрирован в Швеции, передаёт 11 марта SVT.
От вызванного вирусом заболевания скончался пожилой житель Худдинга (Стокгольм). Сейчас в тяжёлом состоянии в Стокгольме находится пациентка с диагнозом COVID-19.
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Напомним, на сегодняшний день в Швеции уханьским вирусом инфицированы 486 человек, львиная доля приходится на шведскую столицу — 233 человека.
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