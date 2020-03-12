Брюссель, , 01:55 — REGNUM Мужчина с азиатской внешностью подвергся нападению со стороны прохожего, обвинившего его в распространении коронавируса в Брюсселе. Об этом 11 марта сообщает бельгийское издание La Libre.

По данным издания, полученным от прокуратуры Бельгии, неизвестный напал на мужчину с азиатской внешностью на улице Брюсселя, ударил его по лицу и стал выкрикивать обвинения в распространении коронавируса.

Нападавший был задержан полицией и отпущен после предварительного опроса. Пострадавшему госпитализация не понадобилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Бельгии зарегистрирована первая смерть от заболевания коронавирусом. На 11 марта в стране выявлено 314 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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