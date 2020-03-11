Астрахань, , 18:58 — REGNUM В Астрахани вынесен приговор по уголовному делу начальника отдела автодорожного надзора, разрешительной и лицензионной деятельности Волжского управления Ространснадзора. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной прокуратуры, его признали виновным в получении взятки за незаконные действия.

В конце 2019 года подсудимый лично получил 15 тысяч рублей от своего заместителя. За это он обещал помочь его другу пройти аттестацию на право заниматься определённой деятельностью. Итоги этой аттестации вносятся в реестр специалистов, ответственных за безопасность дорожного движения.

Экс-начальника отдела приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и запретили в течение трёх лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах.