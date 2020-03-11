Чебоксары, , 18:45 — REGNUM В Чувашии в заповеднике «Присурский» появились первые раскрытые сурчиные норы и зафиксированы выходы первых семей. Проснулись они раньше обычного: 20-летние наблюдения показывают, что обычно они появляются 18−30 марта, сообщается на сайте заповедника.

Первая раскрытая сурчиная нора была обнаружена 7 марта на Батыревском участке заповедника, вторая — 9 марта.

«Было заметно, что они приступили к «ремонтным» работам: в нору затаскивают растительную ветошь (высохшую прошлогоднюю траву), чтобы поменять подстилку», — говорит старший научный сотрудник заповедника «Присурский» Миназым Рахматуллин.

Он также отмечает, что дата выхода сурков из спячки, если основываться на 20-летних наблюдениях, растянута более чем на месяц, среднемноголетняя дата — 18−30 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году первая сурковая семья проснулась 12 марта, в 2018 году — 30 марта, в 2017 году — 4 марта, в 2016-м — 7 марта, в 2015 году — 12 марта. Ранее учёные отмечали, что последние пять лет наблюдается тенденция к более раннему выходу сурков из зимней спячки.