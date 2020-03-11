Донецк, , 18:44 — REGNUM Межведомственный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции создан в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе администрации главы ДНР Дениса Пушилина.

Как уточняется, штабом будет руководить начальник контрольного управления главы республики Ольга Король.

В самом штабе сообщили «Донецкому агентству новостей», что властями ДНР уже разработан комплекс мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что на текущий момент эпидемиологическая ситуация в республике находится под контролем.

Как передавало ИА REGNUM, накануне МИД ДНР рекомендовал жителям республики воздержаться от зарубежных поездок в связи с угрозой распространения коронавируса.

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