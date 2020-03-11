Салехард, , 18:41 — REGNUM На Ямале началась подготовка наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституции РФ. Об этом на брифинге 11 марта сообщил председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.

Голосование пройдёт 22 апреля 2020 года. Общественники из ямальских отделений «Союза пенсионеров России», «Ассоциации юристов России», Федерации сноуборда и экстремальных видов спорта подтвердили своё участие в команде общественных наблюдателей, заявил Дмитрий Заякин.

Как и на выборах президента России, на голосовании по поправкам в Конституции РФ будет организовано досрочное голосование в отдалённых районах ЯНАО и на дому для маломобильных групп граждан. Наблюдатели будут присутствовать и там.