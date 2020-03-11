Нью-Йорк, США, , 18:42 — REGNUM Голливудский продюсер Харви Вайнштейн был приговорён к 23 годам тюрьмы Верховным судом американского штата Нью-Йорк. Об этом 11 марта сообщает издание The New York Times.

Вайнштейн проходил в качестве обвиняемого по делу о сексуальном насилии и домогательствах. В зале суда он появился в инвалидной коляске и в наручниках. Незадолго до суда продюсер перенёс операцию на сердце.

Вайнштейну грозил тюремный срок от пяти до 29 лет, защита продюсера просила назначить ему минимальный срок, ссылаясь на его участие в благотворительности и на то, что он уже наказан обществом.

По словам адвоката Вайнштейна, продюсер не мог выйти на улицы без угрозы публичного осуждения и не мог вести трудовую деятельность и зарабатывать на жизнь.

Напомним, громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся после публикации The New York Times в октябре 2017 года, в которой сразу несколько женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Сам Вайнштейн все выдвинутые против него обвинения отрицал. Компания против него стала основой движения #MeToo, участницами которого стали жертвы сексуального насилия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании Вайнштейна судом присяжных в Нью-Йорке виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Кинопродюсер был задержан прямо в зале суда до вынесения ему приговора судьёй.

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