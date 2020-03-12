Стокгольм, , 08:10 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции обратилось к правительству с просьбой ограничить публичные собрания с участием более 500 человек в связи с нарастающей эпидемией нового коронавируса COVID-19. Об этом 11 марта сообщило шведское новостное издание SVT Nyheter.

Напомним, что ранее министр по социальным вопросам Лена Хелленгрен заявила, что правительству Швеции не следует ограничивать свободу собраний своим решением на односторонней основе. Министр отметила, что властям следует дождаться рекомендации Агентства общественного здравоохранения.

Государственное медицинское учреждение Швеции на своем сайте опубликовало запрос к правительству с ограничительными мерами спустя несколько часов после заявления политика. Поскольку есть все признаки того, что коронавирус продолжит распространение в Швеции, в качестве временной меры предлагается не проводить публичные мероприятия с участием более 500 человек.

Сообщается, что подобные меры будут распространяться на все мероприятия с большим числом участников. Ограничения коснутся запланированных крупных спортивных мероприятий, музыкальных концертов, а также научных конференций.