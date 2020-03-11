Владикавказ, , 18:31 — REGNUM В Северной Осетии выявлен факт незаконной добычи полезных ископаемых. Неизвестные лица добывали гравийно-песчаную смесь на территории бывшего строительства Терско-Малкинского гидроузла.

Ущерб, нанесенный расхитителями, составил около 3 млн рублей, сообщили 11 марта в пресс-службе прокуратуры региона. Злоумышленники добыли более 10 тыс. кубометров скального грунта.

При этом никаких документов, в том числе о государственной регистрации права на выемку грунта и лицензии они не имели. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная предпринимательская деятельность». Расхитителей недр ищут.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области неизвестные в течение шести лет рыли котлован для пруда. В счёт платы за изымаемый песок в объеме более 46 тыс. кубометров они получили от собственника земельного участка около 9,5 млн рублей. При этом работы проводились без наличия лицензии, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.