Екатеринбург, , 18:28 — REGNUM Представители транспортной прокуратуры пришли с инспекцией в Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС). Представители надзорного ведомства начали проверку после сообщений о вырубке деревьев в парке у университета.

Как сообщает портал «Е1», работник прокуратуры вместе с сотрудниками Росреестра и помощником ректора Николаем Кардапольцевым осмотрели территорию вуза. Надзорные органы смутила информация о вырубке деревьев и захламлении территории парка строительным мусором.

Проверяющих сопровождали активисты, ранее сообщившие о возможных нарушениях в парке. Общественники считают, что в парке хотят организовать бассейн, но сейчас пресс-служба вуза опровергает данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральские активисты раскритиковали будущую реконструкцию дендропарка УПИ за рубку деревьев. Впрочем, позже администрация парка пообещала, что ни одно дерево не будет срублено в ходе работ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге вырубят 230 гектаров деревьев ради научного центра