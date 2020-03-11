Москва, , 18:32 — REGNUM В 2020 году в Москве введут в эксплуатацию 12 новых спортивных объектов. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В частности, планируется открыт два футбольных поля, один ВМХ-велодром, пять спортивных комплексов — среди них уникальный спортивный комплекс, который предназначен для тренировок спортсменов-пятиборцев школы олимпийского резерва «Северный», два ФОКа, в том числе ФОК для центра спорта и образования «Самбо-70» и легкоатлетический манеж.

«Кроме этого, планируем завершить работы по возведению спортивного кластера «Воробьевы горы», сейчас здесь идет работа по комплексному благоустройству и возрождению этого центра зимних видов спорта», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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