Брюссель, , 18:23 — REGNUM Власти Бельгии разрешили сойти на берег в Зебрюгге 3000 пассажирам круизного лайнера, ранее задержанного из-за подозрения на коронавирус COVID-19, 11 марта сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что в карантине оставлены только двое пассажиров, которые ранее контактировали с заболевшим коронавирусной инфекцией из Германии.

В настоящий момент число заболевших коронавирусной инфекцией в Бельгии составляет 314 человек, трое погибли. В Германии число заболевших составляет 1457 человека, погибли двое.

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