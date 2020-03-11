Брюссель, 11 марта 2020, 18:23 — REGNUM Власти Бельгии разрешили сойти на берег в Зебрюгге 3000 пассажирам круизного лайнера, ранее задержанного из-за подозрения на коронавирус COVID-19, 11 марта сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что в карантине оставлены только двое пассажиров, которые ранее контактировали с заболевшим коронавирусной инфекцией из Германии.
В настоящий момент число заболевших коронавирусной инфекцией в Бельгии составляет 314 человек, трое погибли. В Германии число заболевших составляет 1457 человека, погибли двое.
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