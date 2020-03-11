Ямусукро, , 18:29 — REGNUM У жителя Кот-д'Ивуара подтвердился диагноз — заражение вирусом COVID-19, сообщает 11 марта Reuters.

Уточняется, что больной не так давно побывал в Италии. Пациенту 45 лет.

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Напомним, Италия является второй страной по числу заразившихся уханьским вирусом. Ряд государств прервал с ней авиационное и пассажирское сообщение.

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