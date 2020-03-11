Чебоксары, , 18:22 — REGNUM Дело о резонансном убийстве в Чувашии дошло до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суд в Страсбурге будет рассматривать жалобу отца чебоксарки, которая в 2018 году была убита супругом, а тело в чемодане было закопано в центре Чебоксар. В жалобе речь идёт не об убийстве, а о событиях, которые предшествовали жестокому преступлению: мужчина обжалует отказ российских властей своевременно предоставить защиту жертве домашнего насилия и наказать обидчика за неоднократные акты агрессии, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что заявитель ссылается на нарушение нескольких статей конвенции: о праве на жизнь, о запрещении пыток, о праве на эффективное средство правовой защиты и о запрете дискриминации. К нарушение прав, по мнению чебоксарца, привёл отказ российских властей своевременно предоставить его дочери защиту от опасного домашнего насилия и наказать виновного за все акты домашнего насилия. Игнорирование заявлений о домашнем насилии названо «общим паттерном безразличия и бездействия» властей.

В заявлении отмечается, что женщина не раз звонила в полицию и сообщала об угрозах убийством, попросила привлечь мужа к уголовной ответственности, но участковый отказал в возбуждении уголовного дела.

Напомним, убийство было совершено 8 сентября 2018 года. Перед судом предстал 45-летний рецидивист, который задушил супругу, а труп вывез в чемодане «на такси до кольца в районе Чебоксарского залива, затем донёс до лесопосадки и закопал». 11 июля 2019 года Верховный суд Чувашии признал мужчину виновным и назначил 15 лет колонии строгого режима.

Известно также, что ранее он был судим за убийство двух человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе разбирательств следствие также установило, что накануне преступления муж угрожал жене убийством. Зная о том, что супруга планирует обратиться в суд с иском о расторжении брака и взыскании алиментов, без её ведома продал автомобиль, находящийся в её собственности. 6 сентября женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля, а также о хищении у нее денег и ценностей, предположив, что к этому может быть причастен её супруг. Через два дня женщина была убита.

Читайте ранее в этом сюжете: Закопанный труп в чемодане: вынесен приговор по делу об убийстве в Чувашии