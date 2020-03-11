Балаково, Саратовская область, , 18:20 — REGNUM Школы двух районов Саратовской области закрыты на карантин в связи с ростом уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщают администрации Энгельсского и Балаковского районов региона.

Так, в Энгельсском районе ограничительные мероприятия начали действовать с 11 марта. Учебный процесс приостановлен до 17 марта включительно.

В Балаковском районе карантин начнёт действовать 12 марта до 18 марта включительно. Также вводится временный запрет на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Согласно данным из открытых источников, в Балаковском районе расположены 47 средних образовательных учреждений, в Энельсском — 60 школ.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в области превышает эпидпорог на 22,6%. За неделю со 2 по 8 марта с симптомами острой респираторной вирусной инфекции за медпомощью обратились 16 938 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин в саратовских школах уже действовал из-за роста заболеваемости ОРВИ в течение трёх недель — до 17 февраля. Также не работали и детские сады.