Оттава, , 18:40 — REGNUM Фонд размером 728 млн долларов США для борьбы с коронавирусом создадут власти Канады. Об этом 11 марта сообщил журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Как пояснил Трюдо, правительством будет создан фонд реагирования на коронавирус размером 1 млрд канадских долларов (728 долларов США).

Уточняется, что задача фонда — предоставлять финансы провинциям и территориям для подготовки к борьбе с COVID — 2019 и предотвращения его распространения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выделении властями Канады суммы в размере 27 млн канадских долларов ($20 млн) для изучения коронавируса COVID-19.

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