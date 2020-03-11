София, , 18:14 — REGNUM Первый случай летального исхода заражения вирусом COVID-19 зарегистрирован в Болгарии, сообщает 11 марта агентство БГНЕС.

Уточняется, что от уханьского вируса скончалась жительница Софии 66 лет. К врачам она обратилась 10 марта. Также сообщается, что в тяжёлом состоянии находится её муж (мужчине 77 лет).

Напомним, в Болгарии на сегодняшний день зафиксировано шесть случаев заражения новым коронавирусом: двое заражённых, о которых говорилось выше, — в Софии (10 марта), остальные четверо — в городах Габрово и Плевен (8 марта).

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