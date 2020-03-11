Владикавказ, , 18:08 — REGNUM В соцсетях Северной Осетии распространили видеокадры, на которых ученица школы № 3 в Беслане избивает своих сверстников. На видео отреагировала прокуратура. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили о проведении проверки по данному факту, передает ГТРК «Алания».

Несовершеннолетняя избивает школьника, а потом таскает за волосы девочку. Одна из свидетельниц происшествия сообщает, что «пришла посмотреть этот экшн, который не видела ранее».

Как отметил уполномоченный по защите прав ребёнка при главе Северной Осетии Артур Кокаев, все дети на видео из благополучных семей и ранее не были замечены в правонарушениях.

По итогам проверки будет дана оценка действиям несовершеннолетней, а также уровню работы системы профилактики и администрации школы.