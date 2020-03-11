Брюссель, , 18:06 — REGNUM По обновленной информации бельгийских медицинских чиновников, в Бельгии за последние сутки от коронавирусной инфекции погибли трое человек, 11 марта сообщает агентство Reuters.

По сообщению министерства здравоохранения Бельгии, погибли пациенты в возрасте старше 70 лет из числа тех, у кого ранее был выявлен COVID-19.

К настоящему моменту общее число случаев COVID-19 в Бельгии составляет 314, в мире число заболевших коронавирусной инфекцией приближается к 120 тыс. человек.

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