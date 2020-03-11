Архангельск, , 18:03 — REGNUM Утопающий в грязи Архангельск продолжит экономить на дворниках. На очередной пресс-конференции градоначальник Игорь Годзиш посоветовал журналистам это «просто пережить», передает корреспондент ИА REGNUM.

11.03.2020. Пешеходная улица в центре Архангельска © ИА REGNUM

На вопрос журналистов «Когда начнут убирать город?» и предложение провести экстренные меры по чистке города Игорь Годзиш ответил:

«Да, сейчас на дорогах и песок, и вода, и наледь. При переходе через ноль всегда требуется посыпка песком. Сейчас такая погода, такая обстановка. Администрация города постоянно ведет работу, чтобы улицы посыпались песком. Но сейчас погода такая, что песок сходит с водой. Поэтому сейчас: либо борьба со льдом, либо чистота. Надо просто пережить этот период».

Дворники, которых у города нет, в ближайшее время тоже не появятся.

«Дело в том, что привлечение дворников потребует в десять раз больших средств, чем мы сейчас затрачиваем на уборку механизированным путем», — заявил градоначальник.

Что касается непроходимости дворовых дорог, то ее в скором времени будут решать за счет самих горожан. Соответствующий законопроект городская администрация уже прорабатывает.

«Надо понимать, что бюджетных средств в городе не хватит на содержание всех дорог, дворовых проездов в том числе», — подчеркнул мэр.