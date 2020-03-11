Анкара, , 17:57 — REGNUM Сопровождающего с тепловизором захватил с собой при посещении парламента президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом 11 марта сообщает телеканал NTV.

Помощник измерял с помощью тепловизора температуру политиков и журналистов, находящихся в непосредственной близости с президентом Турции.

Поясняется, что данная мера была предпринята в связи с угрозой распространения коронавируса.

Отмечается, что Эрдоган заявил, что в связи с угрозой распространения коронавируса старается избегать рукопожатий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае заражения коронавирусом, который был зафиксирован в Турции. Заболевший приехал из Европы и в настоящее время находится на карантине. Все, кто находился с ним в контакте, наблюдаются медиками.

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