Екатеринбург, , 17:47 — REGNUM В Свердловской области из-за ситуации с коронавирусом ограничены массовые мероприятия. Такое решение 11 марта приняла областная противоэпидемиологическая комиссия, сообщает региональный Департамент информполитики.

Заседание провёл губернатор Евгений Куйвашев. Под ограничение попали мероприятия с числом участников больше пяти тысяч человек. Эта мера дополнительная и она нужна для того, чтобы предупредить появление коронавируса на Среднем Урале.

Куйвашев отметил, что эпидемиологическая обстановка в Свердловской области стабильна. Созданы запасы лекарств и средств личной защиты. Все прибывающие из стран зоны риска граждане находятся под усиленным наблюдением медиков. Также ограничиваются их контакты с окружающими.

Все эти меры уже дали возможность не допустить в регионе случаев заражения коронавирусом, а также сильно уменьшить уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но ситуацию нужно и впредь держать под особым контролем. Глава области призвал медицинские организации и уполномоченные органы предельно внимательно отнестись к каждому случаю заражения граждан ОРВИ, в также в необходимых случаях диагностировать заболевших на случай вероятного выявления коронавирусной инфекции.

По его поручению на базе областного ситуационного центра начнёт работать дополнительная «горячая линия» по профилактике коронавируса. Также предстоит проанализировать потребность в создании резерва дезинфицирующих средств.