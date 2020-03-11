Москва, , 17:52 — REGNUM Распространение коронавируса по планете требует введения жёстких карантинных мер на территории всей России. Об этом 11 марта заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, распространение коронавируса в России будет отличаться от того, как этот процесс проходил в Китае. В частности, инфекция может оказаться сразу в нескольких городах страны.

«Рвы копать не надо будет, потому что не удастся удержать эпидемию в одном городе. В Китае копали рвы вокруг Уханя, потому что надеялись удержать инфекцию там. Я думаю, у нас инфекция придет в разные города», — сказал Марков.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель: коронавирус угрожает 70% граждан Германии