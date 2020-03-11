Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM Дендрологический сад с декоративными растениями и велодорожки предлагают сделать в парке «Швейцария» представители общественности, — сообщает Vgoroden.

Ландшафтный архитектор Ольга Воронина представила альтернативную концепцию благоустройства нижегородского парка «Швейцария»: объект должен остаться природной территорией — с дендропарком, зоопарком, естественным ландшафтом. В частности, Воронина предложила в парке, на краю склона, сделать смотровые площадки, откуда открываются виды на Оку.

«Это место с видами на нижнюю часть города сравнимо с территорией Кремля или набережной Федоровского. Территория очень ценная и ее можно назвать важнейшим туристическим ресурсом. Ее нельзя растрачивать на застройку непонятными сооружениями», — уверена Ольга Воронина.

Новую концепцию развития «Швейцарии» отправят заинтересованными структурам, чтобы внести поправки в существующий ныне проект.

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