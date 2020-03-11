Сухум, , 17:33 — REGNUM Из-за роста в Грузии числа зараженных коронавирусом Абхазия закроет все пропускные пункты на грузино-абхазской границе, которую в Сухуме называют «государственной», а в Тбилиси считают «административной».

Соответствующее распоряжение 11 марта подписал исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба. Он получил Службе госбезопасности республики с 20:00 часов 14 марта закрыть пункты пропуска как для выезжающих из Абхазии, так и для въезжающих на территорию республики граждан.

Исключение сделано лишь для работников ИнгурГЭС.

Напомним, что в Грузии зафиксировано уже 23 официально подтвержденных случая коронавируса. До 300 человек находятся в карантине и еще 46 человек остаются в стационарах под наблюдением врачей.