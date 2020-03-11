Радужный, Владимирская область, , 17:22 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девятилетней девочки из закрытого города Радужный по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления СУ СК РФ.

По данным следствия, девочка заболела 4 марта, у неё поднялась температура. 5 марта её принял педиатр, поставил диагноз «ОРВИ», назначил лечение и домашний режим. Утром 7 марта состояние ребёнка ухудшилось, в 18:30 родители вызвали скорую помощь. Бригада прибыла через четыре минуты. Девочку решил госпитализировать. В машине «скорой» и в городской больнице её пытались реанимировать, но не смогли спасти.

Следователи обследовали место жительства семьи, машину скорой помощи, помещения больницы, изъяли медицинские карты, записи с камер видеонаблюдения и видеорегистратор из машины. Причина смерти девочки станет известна после экспертиз.

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