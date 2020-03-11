Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Средневековая крепость Копорье в Ломоносовском районе Ленинградской области долгие годы находилась в заброшенном состоянии и не реставрировалась, поскольку из федерального бюджета на нее не выделялись средства. Именно это недофинансирование стало одной из причин недавнего обрушения облицовочной кладки над входом, заявил председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, расследование причин обрушения входной части крепости и общую ситуацию с крепостью Копорье взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. При ЧП в ночь на 6 марта никто не пострадал.

По словам председателя комитета по культуре Ленобласти, на протяжении десятков лет в крепости не проводились никакие научно-реставрационные работы, хотя она и является федеральным памятником. В результате крепость находится в аварийном состоянии.

«В 2018—2019 годах были проведены предварительные научные изыскания, а также археологические раскопки. На основании полученных данных в 2019 году был объявлен первый конкурс на проектирование наиболее аварийной части, входной зоны, примыкающих башен и стены, срок окончания проектирования — 1 декабря 2020 года», — пояснил областной чиновник.

В 2021 году планируется объявить конкурс на реставрационные работы и провести конкурсы на проектирование работ в следующих частях крепости.

«Учитывая последнее обрушение кладки, планируем провести противоаварийные работы в месте обвала в 2020 году», — говорится в сообщении.

Каменная крепость Копорье берет свое начало в XIII веке, она была сооружена в 1280 году. Через два года в результате конфликта с новгородцами укрепление было разрушено и вновь восстановлено только в 1297 году. В 1925 году постройка была взята под охрану государства, в 1944 году признана историческим памятником.

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