Волгоград, , 17:09 — REGNUM За использование пиротехнического изделия во время футбольного матча к аресту приговорён судом 38-летний житель Волгограда. Мужчина поджёг дымовую шашку на трибуне, сообщили 11 марта в пресс-службе регионального УМВД.

9 марта на стадионе «Волгоград Арена» встречались команды «Ротор-Волгоград» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. На южной трибуне в секторе D 110 один из фанатов зажёг дымовую шашку.

Личность мужчины установили, в отношении него был составлен административный материал, а 11 марта суд Центрального района Волгограда назначил болельщику наказание в виде пять суток ареста. Кроме этого, мужчине запрещено в течение года посещать официальные спортивные соревнования в дни их проведения. Дополнительный инструктаж проведут и с контролёрами-распорядителями арены.