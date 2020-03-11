Лондон, , 17:04 — REGNUM Матч Английской премьер-лиги «Манчестер-Сити» против «Арсенала» отложен из-за карантина нескольких игроков «Арсенала», 11 марта передает BBC.

Игроки «Арсенала» были помещены в карантин после контакта с владельцем «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19.

В настоящий момент в Великобритании подтверждены 382 случая коронавирусной инфекции и шесть смертей от COVID-19.

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