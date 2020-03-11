, 16:59 — REGNUM В присвоении денежных средств подозревают бухгалтера одной из коммерческих организаций в Брянском районе Брянской области. Женщина четыре раз выписала себе дополнительную зарплату, сообщили 11 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Непредвиденные денежные расходы обнаружили в ходе внутренней ревизии компании. При проверке оказалось, что на счетах не хватает 50 тысяч рублей. В полиции выяснили, что к пропаже имеет отношение 30-летняя бухгалтер, которая несколько месяцев переводила себе деньги на банковскую карту. При этом все сотрудники организации всегда получали заработную плату наличными деньгами.

Возбуждено уголовное дело. За присвоение денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.