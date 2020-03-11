Белгород, , 16:41 — REGNUM Специалисты оценили состояние деревьев в парке Победы, растущих вдоль набережной реки Везелки в Белгороде. Часть зелёных насаждений настолько в плачевном состоянии, что нуждаются в замене, сообщили 11 марта в пресс-службе мэрии.

Лесопатологическая комиссия пересчитала больные деревья. На старых стволах поселился гриб трутовик, некоторые деревья поражены бактериальной водянкой. Развитию болезней способствует и высокий уровень залегания грунтовых вод. Возраст пирамидальных тополей от 50 до 60 лет, ивы ещё старше — им около 80 лет. Деревья пытались лечить, но обработка различными препаратами не дала стойкого положительного эффекта. Если больные зелёные насаждения оставить как есть, они начнут падать, что небезопасно для посетителей парка. Специалисты разрабатывают дендрологический план, на основании которого будут приниматься решения о замене деревьев. В парке планируют посадить представителей семейства ивовых, а также влаголюбивые ольху, черемуху позднюю и берёзу.

«Часть материала выращена в белгородских питомниках, часть привезут из Московской области. Такое количество ив, которые мы представим в парке, очень сложно найти в одном питомнике. Мы соберём разнообразную познавательную коллекцию», — пояснила руководитель службы по выращиванию декоративных культур МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Татьяна Подколоднева.

Новые деревья будут высаживать с использованием геопластики и в местах. Где это потребуется, приподнимут рельеф береговой линии.