Югорск, Югра, , 16:33 — REGNUM Девочке из Югорска Юлиане Сырцевой, которой на один укол собирают деньги всем миром, неизвестный благотворитель перевёл 50 млн рублей. С его помощью собрана сумма в 108 млн 704 тыс. рублей. В целом на избавление ребёнка от редкого генетического заболевания требуется 150 млн рублей, сообщается в группе социальной сети, посвящённой сбору денежных средств для Юлианы.

Юлиана страдает спинальной мышечной атрофией второго типа. Её может спасти лишь укол препарата «Золгенсма», который стоит 150 тыс. рублей и его необходимо ввести до достижения ребёнку двух лет. Юлиане исполнится два года в сентябре.

Известно, что трёх детей в России удалось спасти благодаря этому препарату. Девочка из Югорска может стать четвёртой, если ей помогут неравнодушные люди.

Спасительный укол Юлиане Сырцевой могут поставить лишь в США, в Россию ввоз «Золгенсма» запрещён. В нашей стране данное заболевание не лечится, больные спинальной мышечной атрофией получают поддерживающую терапию в течение всей жизни.