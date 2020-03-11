Миасс, Челябинская область, , 16:28 — REGNUM В Челябинской области пока не нашли жительницу Миасса, которая уклонилась от коронавирусного карантина. Пока её ищут, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Гражданка прилетела из Милана (Италия) 29 февраля. Санврачи выяснили, что она контактировала с лицом, имеющим коронавирусную инфекцию. Это произошло в самолёте во время полёта до Москвы.

5 марта гражданке было предписано не покидать место проживания и срочно пройти лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию. В тот же день она получила постановление, но отказалась сдавать анализы, а 6 марта не открыла дверь участковому терапевту.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта суд постановил её госпитализировать. Но она скрылась и пока найти её не удаётся.

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