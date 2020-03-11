Ярославль, 11 марта 2020, 16:19 — REGNUM Департамент здравоохранения Ярославской области считает, что оснований для введения масочного режима в больницах нет. Об этом представители департамента написали на странице ИА REGNUM-Ярославль в Facebook.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта на заседании правительства области представитель ОНФ удивился отсутствию масок у сотрудников в регистратуре областной больницы. Это мнение поддержал и губернатор Дмитрий Миронов.
Карантинные меры вводятся по распоряжению Роспотребнадзора. В региональном управлении ведомства сообщают, что эпидемии вирусных инфекций в регионе нет.
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