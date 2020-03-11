Казань, , 16:41 — REGNUM У жителей и гостей Татарии появилась возможность воспользоваться прямым железнодорожным сообщением с Республикой Крым. Как проинформировали ИА REGNUM в городской мэрии, 29 апреля на станции Восстание — Пассажирская остановится первый транзитный поезд сообщением Екатеринбург — Симферополь.

Отправиться в путешествие можно по средам, останавливаясь в Саранске, Пензе и Ростове-на-Дону. В составе поезда — купейные и плацкартные вагоны. Из Казани поезд будет отправляться в 16:05 часов, и прибывать в Симферополь через 2 дня в 16:10 часов. Время в Крыму — московское.

Продажа билетов уже началась, и приобрести их можно во всех железнодорожных кассах дальнего следования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 9 декабря 2019 года прямое железнодорожное сообщение возобновится между Казанью и Уфой.

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