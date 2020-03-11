Ватикан, , 16:09 — REGNUM Для того, чтобы справиться с последствиями распространения коронавируса, нужны «крепость, ответственность и надежда», сказал в ходе общей аудиенции в среду, 11 марта, папа римский Франциск.

Аудиенция прошла в формате прямой видеотрансляции — собрания на площади святого Петра были отменены в начале марта после соответствующего указа правительства Италии.

Днем ранее глава католической Церкви призвал священников идти к больным коронавирусом и нести им Слово Божие и причастие, а всех верных — молиться как за больных, так и за врачей.

По данным на вечер 10 марта, от коронавируса в Италии умер 631 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на треть. Общее число заболевших увеличилось почти на 10%, до 8514 человек. Выздоровели 1004 человека — днём ранее этот показатель составлял 724.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.

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