Варшава, , 16:08 — REGNUM Председательствующий на епископальной конференции в Польше архиепископ Станислав Гадецкий предложил увеличить количество воскресных богослужений в церквях, чтобы на каждом богослужении могло присутствовать количество прихожан, не превышающее санитарно-эпидемиологических ограничений, и при этом все желающие могли посетить церковь.

«В связи с рекомендациями Главного санитарного инспектора, чтобы не было больших собраний людей, пожалуйста, увеличьте, по мере возможности, количество воскресных богослужений в церквях, чтобы один раз в литургии могло участвовать количество верующих, соответствующее рекомендациям санитарных служб», — цитирует слова архиепископа «Польское радио».

Архиепископ Гадецкий подчеркнул, что «больницы лечат болезни тела, а церкви служат, в том числе, исцелению болезней духа».

«Поэтому невообразимо, чтобы мы не молились в наших церквях», — отметил председатель польского епископата.

Также архиепископ напомнил, что во время богослужения нет обязательного требования приветствовать друг друга рукопожатием, а пожилые люди и заболевшие могут остаться дома и отслеживать воскресные богослужения по телевидению и радио.

Архиепископ Гадецкий призвал помолиться об упокоении умерших, выздоровлении больных, а также о всех медицинских работниках, которые работают, чтобы остановить распространение коронавируса.