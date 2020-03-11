Мурманск, 11 марта 2020, 16:02 — REGNUM Настройкой территориальной схемы обращения с ТКО в Мурманской области займется Российский экологический оператор (РЭО). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Ключевая задача — оптимизировать транспортные потоки от Зеленоборского до Никеля, чтобы в дальнейшем загрузить до проектных значений два ключевых объекта переработки ТКО — экотехнопарк в Междуречье и мусоросжигательный завод в Мурманске.
Руководитель ППК РЭО дал высокую оценку ходу реализации нацпроекта «Экология» в Мурманской области, отметив, что регион идёт в хорошем темпе в части работы по обращению с ТКО.
Согласно терсхеме обращения с ТКО, размещение твердых коммунальных отходов в настоящее время осуществляется на десяти санкционированных объектах: в Междуречье, Островном, Апатитах, Кандалакше, Полярных Зорях, Оленегорске, Ковдоре, Мончегорске, Ревде и Ловозере. Кроме того, на территории Мурманской области функционирует завод по термической обработке ТБО. Транспортировку ТКО в регионе осуществляют семь перевозчиков.
Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году на юге Мурманской области появятся станции сортировки мусора.