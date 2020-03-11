Мурманск, , 16:02 — REGNUM Настройкой территориальной схемы обращения с ТКО в Мурманской области займется Российский экологический оператор (РЭО). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Ключевая задача — оптимизировать транспортные потоки от Зеленоборского до Никеля, чтобы в дальнейшем загрузить до проектных значений два ключевых объекта переработки ТКО — экотехнопарк в Междуречье и мусоросжигательный завод в Мурманске.

«Актуализация территориальной схемы в нашем регионе — это первый шаг к формированию единой федеральной схемы обращения с отходами. Мы фактически являемся первым субъектом Российской Федерации, который начнет эту работу с помощью РЭО. В Мурманской области реформа отрасли обращения с ТКО действительно «взлетела». Мы обеспечили всю необходимую инфраструктуру, выстроили работу регионального оператора, запустили обновление парка автомобилей и контейнерных площадок. Наша задача сделать работу системы обращения с отходами в регионе максимально эффективной: использовать все возможности, чтобы минимизировать издержки простых потребителей на оплату работы, вывоза, утилизации и переработки мусора в регионе», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Руководитель ППК РЭО дал высокую оценку ходу реализации нацпроекта «Экология» в Мурманской области, отметив, что регион идёт в хорошем темпе в части работы по обращению с ТКО.

«У Мурманской области есть большой задел. Скажу так, если бы стояла задача в рейтинге, вы были бы на очень высоком счету, у вас высокие показатели выполнения нацпроекта и хорошо отлаженная работа с регоператором», — прокомментировал Илья Гудков.

Согласно терсхеме обращения с ТКО, размещение твердых коммунальных отходов в настоящее время осуществляется на десяти санкционированных объектах: в Междуречье, Островном, Апатитах, Кандалакше, Полярных Зорях, Оленегорске, Ковдоре, Мончегорске, Ревде и Ловозере. Кроме того, на территории Мурманской области функционирует завод по термической обработке ТБО. Транспортировку ТКО в регионе осуществляют семь перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году на юге Мурманской области появятся станции сортировки мусора.