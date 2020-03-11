Кишинёв, , 16:00 — REGNUM В молдавском обществе и соцсетях поднялась волна ненависти в отношении возвращающихся из Италии гастарбайтеров, которые «привозят» в страну коронавирус. Как отметил эксперт RTA Семен Албу, этому поспособствовали и власти Молдавии, передает ИА REGNUM.

На заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Молдавии премьер-министр Ион Кику обрушился с критикой на инфицированную гражданку Молдавии, которая, по его мнению, проявила «полную безответственность и поставила под угрозу жизни многих людей». «Позднее оказалось, что все не совсем так, а в действиях несчастной женщины не было злого умысла и она, скорее, жертва обстоятельств — но было уже поздно. Судя по комментариям в социальных сетях, молдавское общество практически в едином порыве накинулось на свою соотечественницу, в лучшем случае предлагая лишить ее гражданства, а в худшем — едва ли не линчевать», — отметил Албу.

Тем самым, по словам эксперта, правительством был задан тон дискуссии на национальном уровне — «и, вероятно, далеко не без умысла».

«Ведь за всеми пересудами о мотивах заболевшей, остались без внимания совершенно непрофессиональные действия молдавского правительства, и особенно минздрава, которые оказались совершенно не готовы противостоять эпидемии. Во-первых, несмотря на вопиющие симптомы у прилетевшей пассажирки, не было предпринято никаких действий по постановке на карантин членов экипажа и других пассажиров самолета, которые преспокойно отправились по домам. Лишь позднее компетентные органы начали выявлять и связываться с ними, однако, ограничившись лишь рекомендациями поддерживать режим самоизоляции на 14 дней без каких-либо механизмов его контроля. При этом в официальном сообщении минздрава одно время фигурировал неправильный номер прилетевшего рейса с зараженной», — подчеркнул Албу.

Действия правительства Молдавии уже вызывали критику молдавских экспертов, к примеру, бывшего министра здравоохранения Аллы Немеренко. «Министерство здравоохранения просит пассажиров оставаться в изоляции дома и информировать семейного врача, что является абсолютно неправильной тактикой. Уважаемые коллеги по министерству, пробудитесь и перенимайте тактику других стран. В частности, Румынии, которая находится рядом. У пациентки с пневмонией был кашель и другие клинические симптомы, поэтому риск инфицирования тех, кто оказывал ей помощь в самолете, а также пассажиров, которые вместе с ней в течение нескольких часов находились на близком расстоянии, очень высок», — заявила Немеренко.

По словам Семена Албу, первый тест по борьбе с новым коронавирусом, власти Молдавии, по сути, провалили. А в обществе все это создало благоприятную почву для слухов о том, что болезнь уже давно «гуляет» по республике, а власти просто скрывают информацию.

«Попытки обвинить во всем диаспору, чтобы скрыть собственные просчеты, совсем не красят правительство, которое похоже все же решило перекрыть путь для молдавских трудовых мигрантов на родину и готовит для этого соответствующий публичный фон. Как бы там ни было, вполне очевидно, что коронавирус так и или иначе станет весомым фактором молдавской жизни на ближайший период. И если власти не хотят посеять панику или потерять множество политических очков, им нужно срочно делать необходимые оргвыводы из первого опыта борьбы с эпидемией и вооружаться лучшими мировыми практиками. Благо, что смотреть есть на кого», — подвел итог эксперт

ИА REGNUM напоминает, что первый случай коронавируса в Молдавии подтвердили 7 марта — у женщины, вернувшейся из Италии. 10 марта коронавирус диагностировали еще у двоих человек, также приехавших из Италии, где находится большое число гастарбайтеров из Молдавии.

В республике объявили оранжевый уровень опасности из-за риска распространения коронавируса. А с 11 марта в стране на две недели закрыли все школы и детсады, отменили все мероприятия и приостановили воздушное сообщение с Италией.

Ранее в соседней Румынии также закрыли все учебные заведения. Практически все случаи коронавируса там также выявили у граждан, приехавших из Италии.

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