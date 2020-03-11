Новодугинский район, , 16:00 — REGNUM Жители деревни оказались отрезанными от цивилизации из-за паводка в Смоленской области. Разлившийся Днепр подтопил дорогу к мосту, который соединяет деревню Домашенка Новодугинского района Смоленской области с остальными населёнными пунктами.

Как пишет Readovka, проезд в населенный пункт от деревни Болшево пролегает через единственный мост, однако вода пошла в обход и подтопила дорогу к самому мосту. Деревня оказалась в буквальном смысле отрезанной от района.

«Теперь все — ни выехать, ни проехать, пока вся вода не сойдет. А это недели две-три. Обещали местные чиновники что-то решить этой весной, как вода сойдет. Вот посмотрим, будем контролировать. Сейчас в самом глубоком месте примерно сантиметров 60−70. А вон и наш мост, куда поставили два коллектора, думая, что поток воды целиком будет пропускаться, но река пошла в обход. И так каждый год ранней весной», — рассказывают журналистам местные жители.