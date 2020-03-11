Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM В Свердловской области могут ликвидировать посёлок Пульниково. Соответствующий законопроект внесён в заксобрание региона.

Проект закона внесда дума Талицкого городского округа. Депутаты утверждают, что в посёлке нет постоянно проживающего населения, социальной и транспортной инфраструктуры, а также жилых, хозяйственных и административных построек.

Теперь судьбу посёлка решат в заксобрании Свердловской области. Населённый пункт находится в Талицком районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе упразднили посёлок Шихан. Там давно никто не жил.

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