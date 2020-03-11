Красногорск, 11 марта 2020, 15:56 — REGNUM В Подмосковье в связи с неблагоприятной эпидеологической ситуацией ежедневно проводят дополнительную санитарную обработку в 4,2 тыс. автобусах Мострансавто. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе перевозчика.

В дополнительную обработку входит обязательная влажная уборка салона, дезинфекция с помощью специальных средств дверей, спинок сидений, подлокотников кресел, поручней, терминалов оплаты и дверных ручек. На конечных остановках автобусы проветривают.

Также усилен контроль за проведением предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. В случае обнаружения признаков респираторных инфекций их не допускают к работе.

«Для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников предприятия в Мострансавто проводится комплекс мер в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Профилактические мероприятия будут проводиться до стабилизации эпидемиологической ситуации», — заявили в Мострансавто.