Уральск, Казахстан, , 15:55 — REGNUM К пяти годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен бывший сотрудник полиции в Казахстане, который насмерть сбил мать четверых детей, сообщает 11 марта издание «Мой город».

11 марта Уральский городской суд признал вину подсудимого по ч. 3, ст. 345 УК Казахстана («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами»).

Бывший полицейский также лишен водительских прав на пять лет. Муж погибшей женщины считает, что суд избрал слишком мягкую меру наказания.

Напомним, 7 декабря 2019 года в Уральске произошло ДТП, в результате которого скончалась 29-летняя Инкар Бектурганова. Помощник инспектора полиции управляя автомобилем «Ауди В4» допустил столкновение с «Шевроле» под управлением женщины. Бектурганова скончалась в больнице не приходя в сознание.