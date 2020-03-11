Махачкала, , 15:58 — REGNUM Власти Махачкалы решили обратить особое внимание на торговые площадки после крупного пожара в торговом центре «Пассаж». Рынки города проверят на соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

Межведомственная комиссия, в которую вошли представители нескольких городских управлений, в первую очередь проинспектировали два крупных торговых объекта — рынки «Дагэлектромаш» и «Восточный базар». Проверялось наличие автоматических систем тушения пожара и оповещения, путей эвакуации, а также пожарных гидрантов, огнетушителей, камер видеонаблюдения, кнопок безопасности и т. п.

«Проверка показала, что безопасность продавцов и покупателей ставится во главу угла — на рынках ведется круглосуточное видеонаблюдение, а торговые точки оснащены централизованной системой оповещения», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Пассаж» в Махачкале произошел 25 февраля. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м, на тушение ушло более восьми часов. Работу пожарным осложнял сильный ветер, скорость которого в этот день доходила до 30 метров в секунду. В результате происшествия никто не пострадал.

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